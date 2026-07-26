Erling Haaland , 26, Fußballer, hat Qualitäten als Alleinunterhalter bewiesen. Auf der Hochzeit des italienischen Fußball -Nationaltorwarts Gianluigi Donnarumma, mit dem er bei Manchester City spielt, stimmte der Stürmer den bekannten „Ro“-Jubel an, wie ihn die norwegische Nationalmannschaft und Fans bei der Fußball-WM zelebriert haben. Wie ein Instagram-Video Donnarummas von der Feier am vergangenen Freitag in Apulien zeigt, schlug Haaland auf einer Trommel den Rhythmus und etliche Gäste ruderten dazu auf dem Boden sitzend mit den Armen. Zuvor hatte der italienische Torhüter seiner Jugendliebe Alessia Elefante das Ja-Wort gegeben. Unter den Hochzeitsgästen befanden sich zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus der Fußballwelt, darunter die italienische Legende Paolo Maldini, Nationalspieler Nicolò Barella und Ex-Nationaltrainer Roberto Mancini.

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Judith Rakers, 50, ehemalige „Tagesschau“-Sprecherin, hat sich getrennt. Am Wochenende postete sie auf Instagram ein Video, in dem sie sich von ihrer kleinen Farm in Hamburg verabschiedet. Die Moderatorin hat ihren Lebensmittelpunkt erst kürzlich nach Rügen verlegt und ihre Katzen, Pferde und Hühner mitgenommen. Das alte Zuhause in der Hansestadt übernimmt nun die Moderatorin und Podcasterin Lisa Kestel – „die tollsten Nachfolger, die ich mir vorstellen kann“, wie Rakers zu dem Video schrieb. Kestel fängt darin die Hofschlüssel, die Rakers ihr vom Balkon aus zuwirft. Sie werde dort mit ihrer Familie einziehen, heißt es weiter, und mit ganz vielen Tieren – „welchen mit Flausch und welchen mit Federn“.

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Thomas Anders, 63, Schlagersänger, gönnt sich eine Auszeit. Am Samstag teilte er auf Instagram mehrere Fotos, die ihn gemeinsam mit seiner Frau Claudia Hess, 53, auf einer Luxusyacht an der Côte d’Azur in Frankreich zeigen. Dazu schrieb der Musiker: „Manche Momente brauchen nicht viele Worte. Nur das Meer, die Sonne und wir.“ Erst ein paar Tage zuvor hatte Anders ebenfalls auf Instagram den 26. Hochzeitstag des Paares verkündet, dazu den Satz: „Ich würde dich wieder und wieder heiraten – heute, morgen und in jedem Leben danach.“

Andrej Mangold, 39, Ex-Bachelor, und seine Frau Annika Jung, 36, sind erstmals Eltern geworden. Auf Instagram teilten sie am Wochenende die Nachricht mit einem Bild der kleinen Hand ihres Sohnes. Unter das Bild schrieben sie: „Plötzlich ergibt alles Sinn. Jeder Weg. Jeder Umweg. Jeder Moment. Denn am Ende hat alles zu dir geführt.“ Mangold schrieb in seiner Instagram-Story außerdem, dass damit „einer meiner größten Lebensträume Wirklichkeit geworden ist“. Jung und Mangold sind Berichten zufolge seit vier Jahren ein Paar. Im Januar 2026 soll er ihr demnach einen Heiratsantrag gemacht haben. Die Trauung fand laut einem Instagram-Post des Paars im Mai statt.

Andrej Mangold und Annika Jung. Christoph Schmidt/dpa

Miloš Vuković, 45, Schauspieler, ist beruflich eine treue Seele. Der Kölner ist seit 27 Jahren Teil der RTL-Soap „Unter uns“. Die Serie sei für ihn nicht Gewohnheit, sagte der Schauspieler der Deutschen Presse-Agentur, sondern mache ihm nach wie vor jeden einzelnen Tag Spaß. „Selbst in Zeiten, in denen Daily Soaps einen eher verrufenen Ruf hatten, verspürte ich nie diesen zwanghaften Drang, unbedingt weiterziehen und zwingend andere Filme drehen zu müssen“, so Vuković. „Viele Menschen hecheln ständig dem nächsten großen Ziel hinterher und vergessen dabei völlig, den aktuellen Augenblick richtig zu würdigen“, ergänzt er. Er finde es aber extrem wichtig, eine gute Zeit nicht erst rückblickend als solche zu erkennen, sondern im Hier und Jetzt.