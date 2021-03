Ralf Moeller singt am Fenster, Karlie Kloss freut sich über Familienzuwachs, und ein russischer Fan baut das Raumschiff aus der Serie "The Mandalorian" nach.

Detailansicht öffnen (Foto: Bernd Thissen/picture alliance/dpa)

Ralf Moeller, 62, Schauspieler und früherer Bodybuilder, gibt Gesangseinlagen am Fenster. Wegen seiner Corona-Erkrankung habe er den Geburtstag seines Vaters anders feiern müssen als geplant, sagte er der Bild-Zeitung. "Ich habe meinem Vater aber bei offenem Fenster und auf großem Abstand ein Ständchen gesungen." Dieser feierte am Sonntag seinen 92. Geburtstag. "Sein schönstes Geschenk war, dass er und meine Mutter am Mittwoch ihre Impfung bekommen", so der Schauspieler weiter. Moeller war am 10. März bei einem TV-Sender in Berlin positiv getestet worden, daraufhin habe er sich im Haus seiner Eltern in Recklinghausen in Quarantäne begeben. Dort bewohnt er die obere Etage, der Wohnbereich der Eltern befindet sich im Erdgeschoss.

Detailansicht öffnen (Foto: Thibault Camus/picture alliance/dpa)

Karlie Kloss, 28, US-Model, ist zum ersten Mal Mutter geworden. "Willkommen in der Welt", schrieb ihr Ehemann Joshua Kushner auf Instagram und postete dazu ein Bild eines Babys. Namen und Geschlecht verriet er aber nicht, und auch nicht, ob sein älterer Bruder Jared Kushner und dessen Ehefrau Ivanka Trump schon gratuliert haben. Zwischen den Paaren hatte es in der Vergangenheit Spannungen gegeben, so twitterte Karlie Kloss nach der Erstürmung des Kapitols Anfang Januar: "Das Ergebnis einer legalen, demokratischen Wahl zu akzeptieren ist patriotisch. Sich weigern, das zu tun und Gewalt anzustacheln, ist antiamerikanisch."

Ajaal Fjodorow, 28, russischer Anhänger der Star-Wars-Serie "The Mandalorian", will andere Fans glücklich machen, ohne dass sie dafür im Weltraum unterwegs sein müssen. Zusammen mit Freunden baute er innerhalb von drei Monaten das Raumschiff aus der Serie im Originalmaßstab nach und stellte es in einen öffentlichen Park in der ostrussischen Stadt Jakutsk auf. Mit der "Razor Crest" kreuzt der Kopfgeldjäger Din Djarin in der Serie durch die Galaxis.