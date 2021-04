Was Karina Mroß mit Grace Kelly gemeinsam hat, warum Jan Josef Liefers Praktikant wird, und wie ein US-Schüler mit zwölf Jobangebote bekommt.

Detailansicht öffnen (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Karina Mroß, 59, fast Grace Kelly, erfüllt die Jugendträume ihres Lebenspartners. "Mein Traum geht in Erfüllung, an der Seite einer Frau alt zu werden, die meinem Idol nahekommt", sagte TV-Moderator Thomas Gottschalk, 70, dem Magazin Bunte Quarterly. Gottschalk und seine Freundin Karina Mroß gaben dem neuen Interview-Magazin von Burda zusammen ein Doppelinterview. Gottschalk habe als 18-Jähriger für die US-amerikanische Schauspielerin Grace Kelly geschwärmt, sagte er. "Mein Frauenbild war etwas madonnenhaft. Grace Kelly fand ich toll."

Mike Wimmer, 12, Krisengewinner, hat die Zeit im Lockdown optimal genutzt. Der Schüler aus Salisbury im US-Bundesstaat North Carolina, absolvierte in einem Jahr vier Schuljahre, zwei High-School-Jahre und zwei College-Jahre. Innerhalb einer Woche wird er im Mai zwei Schulabschlüsse erlangen: an der Concord Academy High School und dem Rowan-Cabarrus Community College. Er sei ein "Mathe- und Wissenschaftstyp", sagte Wimmer CNN, Robotertechnik habe ihn schon immer interessiert. Über Online-Videos habe er sich das Programmieren selbst beigebracht. Er habe schon mehrere Jobangebote aus dem In- und Ausland - spiele aber auch noch ganz gern zu Hause mit Lego-Bausteinen.

Detailansicht öffnen (Foto: Susannah V. Vergau/dpa)

Judith Hermann, 50, Schriftstellerin, braucht bei ihrer Arbeit viel Rauch um sich. Und das, obwohl sie sich vor mehr als 15 Jahren das Zigarettenrauchen abgewöhnt hat, sagte sie der Augsburger Allgemeinen. "Die ersten beiden Bücher sind rauchend geschrieben, seit ,Alice' sitze ich mit Tee, Äpfeln und japanischen Räucherstäbchen am Schreibtisch." Sie liebe Rauch. In einigen Büchern habe sie Zigaretten zwar aus ihren Texten verbannt. In ihrem neuen, für den Leipziger Buchpreis nominierten Roman "Daheim" dürften ihre Protagonisten sich aber wieder dem Nikotin hingeben, nachdem sie selbst keine Rückfallgefahr mehr spüre.

Detailansicht öffnen (Foto: Tobias Hase/dpa)

Jan Josef Liefers, 56, Praktikant, wird im Krankenhaus demnächst mal 'ne Schicht machen. Nach heftiger Kritik an der Aktion #allesdichtmachen, bei der Liefers und einige andere Schauspielerinnen und Schauspieler mit ironisch-satirischen Clips die Corona-Politik der Bundesregierung kommentierten, will sich der Schauspieler jetzt bei der Gegenaktion #allemalneschichtmachen beteiligen, wie er in einem Streitgespräch mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in der Wochenzeitung Die Zeit sagte. Die Medizin-Bloggerin "Doc Caro" hatte unter dem Hashtag #allemalneschichtmachen die Beteiligten der Aktion aufgefordert, für eine Schicht im Rettungsdienst oder auf einer Intensivstation mitzuarbeiten.