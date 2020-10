Leute des Tages:Hinterherlaufen wie bei der Queen

Detailansicht öffnen (Foto: Britta Pedersen/dpa) (Foto: Britta Pedersen/dpa)

Andreas Frege, 58, Campino, wird von seiner Frau weder Andreas noch Campino genannt. In einem Interview mit der Rheinischen Post erzählte der "Tote Hosen"-Sänger, er habe im vergangenen Jahr in New York geheiratet. Den Namen seiner Frau wolle er nicht sagen, da sie nicht gerne in der Öffentlichkeit stehe. Dafür verriet er seinen eigenen Kosenamen: Seine Frau nenne ihn hin und wieder "Philip" - "weil ich manchmal ein paar Schritte hinter ihr herlaufe wie Prinz Philip der Queen".

Detailansicht öffnen (Foto: Andreas Gora/dpa) (Foto: dpa)

Toni Garrn, 28, Topmodel, ist unter dem Häubchen. Auf Instagram teilte sie ein Hochzeitsfoto und schrieb darunter: "Jetzt kannst du mich wirklich Ehefrauchen nennen." Ihr Ehemann, der britische Schauspieler Alex Pettyfer, 30, lud dasselbe Foto hoch, sein Kommentar dazu: "Mr & Mrs Pettyfer." Die Eheschließung fand, das legt zumindest der von Garrn gepostete Standort nahe, in ihrer Heimatstadt Hamburg statt.

Detailansicht öffnen (Foto: Georg Wendt/dpa) (Foto: dpa)

Meret Becker, 51, Schauspielerin, lässt eine sichere Geldquelle versiegen. Ihr Ausstieg aus dem Berliner "Tatort" sei aus finanzieller Sicht "dusselig", sagte sie der Augsburger Allgemeinen. "Aber das hat für mich keine Priorität. Ich bin eher ein Nomade, der dann auch mal weiterzieht." Es gebe Schauspieler, die würden sich für eine Hauptrolle im "Tatort" alle Beine ausreißen. "Ich gehöre nicht dazu." Becker ist noch bis 2022 in der Rolle der Kommissarin Nina Rubin zu sehen.

Detailansicht öffnen Lana del Rey (Foto: Screenshot: Instagram/LanadelRey)

Lana del Rey, 35, US-Sängerin, hat lückenhaft gelesen. Als sie in Los Angeles ihr neues Buch vorstellte, trug die Sängerin einen netzartigen Glitzer-Mundschutz, wie auf mehreren Instagram-Posts zu sehen ist, die die Sängerin selbst veröffentlichte. Unter ihren Fans löste das einen Shitstorm aus. Del Rey gefährde in der Corona-Pandemie sich und andere, so die einhellige Kritik. Reagiert hat die Sängerin darauf bislang nicht.

Detailansicht öffnen (Foto: Hendrik Schmidt/dpa)

Dirk Zöllner, 58, Sänger, lebt nicht altersgerecht. "Mit meinen fast 60 Jahren lebe ich immer noch wie ein Student. Antiautoritär, in Kommune mit Freundin und Kindern", schreibt er in seinem Buch "Herzkasper", und: "Mir ist klar, dass die meisten Menschen nicht so turbulent leben wollen, ich habe Verständnis für konservative Sicherheitsbedürfnisse." Zöllner hat vier Kinder von vier verschiedenen Frauen und lebt in Berlin-Köpenick. "Ich träume doch davon, irgendwann nur noch mit meinen Kindern auf der Bühne zu stehen", schreibt der Musiker.