Leute des Tages:Allein zu Haus

Mayim Bialik, 45, US-Schauspielerin ("The Big Bang Theory"), hat in ihrer Jugend vom Stubenhocken profitiert. Bialik wurde bereits als Teenager für ihre Hauptrolle in der 90er-Jahre-Serie "Blossom" bekannt. Auf die Frage, wie es ihr gelungen sei, sich trotz des frühen Ruhms von Drogen fernzuhalten, sagte sie dem US-Magazin Page Six: "Ich war sehr allein und trübselig, das hat geholfen, glaube ich. Ich war immer zu Hause." Außerdem seien ihre Eltern sehr streng gewesen.

Rolf Zuckowski, 73, Liedermacher, kann besser schlafen, wenn er seiner Frau die TV-Fernbedienung überlässt. "Wir haben zum Glück einen sehr ähnlichen Geschmack. Und ich passe mich auch gern ein bisschen meiner Frau an, die in der Regel etwas leichtere Kost liebt", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Er schaue sonst durchaus auch Filme, die ihm dann vielleicht den Schlaf rauben. "Gut, dass sie mich davon abhält." Auf zwei Serien könne er sich mit seiner Frau immer einigen: die ZDF-Klassiker "Der Bergretter" und "Der Bergdoktor".

Detailansicht öffnen Comedian Oliver Pocher mit seiner Frau Amira. (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Oliver Pocher, 42, Comedian, ruft zur Urlaubsabstinenz auf. "Leute... niemand hat etwas gegen Urlaub oder Schnee... auch ich war schon einmal im Skiurlaub oder auch in der Sonne und in Dubai... nur einfach sich nochmal ein paar Monate zurückhalten und seinen Egoismus hinten anstellen", schreibt er auf Instagram. Und: Wer es doch tue, solle dies für sich behalten und nicht im Netz "zur Schau stellen". Unter dem Beitrag postete er ein Foto aus dem sonnigen Dubai und eines aus einem verschneiten Wald, mit kopierter Ortsmarke von Winterberg und dem Kommentar: "Gefühlt ganz Instagram zur Zeit."

David Hasselhoff, 68, "The Hoff", sucht neue Einnahmequellen. Auf der Webseite "Auctioneers" versteigert er unter anderem eine von ihm getragene Badehose aus einem "Spongebob"-Film, sein eigenes Modell des Wunderautos K.I.T.T. aus der TV-Serie "Knight Rider" und Requisiten aus "Baywatch". Für mehr als 8500 US-Dollar kann man mit Hasselhoff essen gehen. In einem Video auf Twitter eröffnete der 68-Jährige am vergangenen Wochenende die Auktion und wünschte den Fans Glück beim Bieten. Für das Auto K.I.T.T. erwartet die Auktionsplattform eine Summe zwischen 175 000 und 300 000 US-Dollar.