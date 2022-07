Elyas M'Barek, 40, österreichischer Schauspieler, hat früher Sexismus am Filmset erlebt. "Ich musste mal eine Sexszene drehen, und der Regisseur sagte vorher: ,Zieh dich aus und stöhn!' Ich kann mich daran erinnern, wie die Kollegin hinterher geweint hat und auch ich total verstört war", sagte der Schauspieler der Bild. Heute würde er das nicht mehr tolerieren. Er finde es gut, dass es einen sensibleren Umgang miteinander gebe, "dass man eben nicht mehr alles sagen kann und sich nicht mehr so benehmen kann, wie es früher häufiger vorkam." Der Schauspieler sprach auch über Rassismus in seiner Branche. "Ich kann mich an Zeiten erinnern, in denen bestimmte Leute zu mir nicht mal ,Hallo' sagen wollten." Ihm wurde geraten, seinen Namen zu ändern, um erfolgreich zu sein.

Detailansicht öffnen (Foto: Handout/Gareth Cattermole/Getty Images f)

Adele, 34, britische Sängerin, hat unter der Enttäuschung ihrer Fans gelitten. Bei BBC Radio 4 äußerte sich die Sängerin zu ihrer kurzfristig abgesagten Konzertreihe in Las Vegas. Die öffentliche Reaktion sei brutal gewesen, sagte Adele. Sie habe sich monatelang innerlich leer gefühlt. "Ich hatte Angst, (meine Fans) im Stich zu lassen und dachte, ich könnte es hinbekommen und zum Laufen bekommen, aber ich habe es nicht geschafft", sagte der Musikstar. "Ich stehe zu dieser Entscheidung." Sie ziehe eine Show nicht einfach durch, wenn sie nicht gut genug sei. Adele räumte aber ein, dass sie sich transparenter hätte verhalten sollen. "Vielleicht war meine Schweigsamkeit tödlich", sagte sie. Adele hatte die Konzertreihe, die bis April dauern sollte, einen Tag vor Beginn im Januar abgesagt. Wegen Lieferproblemen und der Pandemie sei die Show nicht rechtzeitig fertig geworden, sagte sie damals in einer tränenreichen Videobotschaft.

Detailansicht öffnen (Foto: HANDOUT/AFP)

Elon Musk, US-Milliardär, hat Papst Franziskus getroffen. Musk habe dem Kirchenoberhaupt bei dem Zusammentreffen am Freitag erzählt, dass er an die Zukunft der Menschheit glaube und die Technologie die Welt retten werde, berichtete die italienische Zeitung La Repubblica. Musk selbst veröffentlichte ein Foto auf Twitter mit der Überschrift "Es ist mir eine Ehre, den Papst getroffen zu haben". Auf dem Bild sind neben Franziskus und Musk auch vier der sieben Kinder des Unternehmers zu sehen. Es zeigt die Gruppe im vatikanischen Gästehaus Santa Marta, in dem Franziskus auch wohnt. Der Vatikan hatte das Treffen nicht offiziell angekündigt.

Detailansicht öffnen (Foto: Themba Hadebe/AP)

Oscar Pistorius, 35, wegen Mordes verurteilter Paralympics-Sportler aus Südafrika, hat den Vater seines Opfers getroffen. Pistorius wurde 2013 schuldig gesprochen, seine Freundin Reeva Steenkamp in seinem Haus in Pretoria durch die geschlossene Badezimmertür erschossen zu haben. Während des Prozesses hatte er beteuert, er sei davon ausgegangen, er schieße auf einen Einbrecher. Das Treffen mit Steenkamps Vater fand am Freitag im Rahmen eines Opfer-Täter-Dialogs statt, dessen Ziel es nach Angaben der südafrikanischen Justizvollzugsbehörde ist, dass Täter den Schaden anerkennen, den sie ihren Opfern zugefügt haben. Pistorius hat mittlerweile die Hälfte seiner 13-jährigen Haftstrafe abgesessen.