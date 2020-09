Bill Wyman, 83, britischer Musiker (dritter von links), trennt sich von wertvollen Andenken. Wyman versteigert mehr als tausend Stücke aus seiner Zeit mit den Rolling Stones für einen guten Zweck. Eine wertvolle Gibson Les Paul Gold Top-Gitarre von 1968, auf der einst Leadgitarrist Brian Jones spielte, kam für über 700 000 Dollar (knapp 600 000 Euro) unter den Hammer. Gut 380 000 Dollar erzielte eine orange Fender Mustang Bass-Gitarre, die Wyman 1969 und 1970 bei Stones-Konzerten und Plattenaufnahmen benutzte. Wyman hatte die Rockband 1993 nach mehr als 30 gemeinsamen Jahren verlassen. Mit den Einnahmen aus der Versteigerung will der Musiker unter anderem eine Krebsstiftung und ein Meeresschutzinstitut in der Karibik unterstützen.

Kronprinzessin Leonor von Spanien, 14, Tochter des spanischen Königs Felipe VI., muss zurück ins Homeschooling. Nach einem Corona-Fall in ihrer Schulklasse in Madrid muss Leonor ebenso wie ihre jüngere Schwester, Infantin Sofia, 13, sowie alle anderen Kinder der Klasse der Schule Santa María de los Rosales zwei Wochen in häusliche Quarantäne, berichteten spanische Medien unter Berufung auf den Königspalast Zarzuela in Madrid. Offenbar hatte sich eine Mitschülerin der Kronprinzessin im familiären Bereich mit dem Coronavirus angesteckt. Leonor steht in der spanischen Thronfolge auf dem ersten Platz. Die Schule hatte für die 14-Jährige in Madrid erst vergangenen Mittwoch nach rund sechsmonatiger Corona-Unterbrechung einschließlich der in Spanien mehr als zweimonatigen Sommerferien wieder begonnen.

Boris Becker, 52, früherer Tennisprofi, ist aus der Zeit gefallen. In seinem Nebenjob als Tennis-Experte beim Sender Eurosport sagte Becker während der Live-Übertragung des US-Open-Halbfinales von Alexander Zverev über Schiedsrichterin Marijana Veljovic: "Wenn ich das auch mal erwähnen darf, eine ausgesprochen hübsche Schiedsrichterin." Auf die offenbar ironische Nachfrage von Reporter Matthias Stach ("Ist dir das aufgefallen?") antwortete Becker: "Das Auge isst ja mit." In den sozialen Netzwerken, insbesondere auf Twitter, erntete Becker viel Kritik, viele User bezeichneten seinen Spruch als sexistisch.

Bar Refaeli, 35, israelisches Model, ist gemeinsam mit ihrer Mutter wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden. Ein Tel Aviver Gericht billigte am Sonntag eine vorherige Vereinbarung mit den beiden Frauen. Laut der Entscheidung muss Refaeli neun Monate Sozialdienste leisten, während ihre Mutter Zipi für 16 Monate ins Gefängnis kommt. Die Haft soll laut Gerichtsentscheidung am 21. September beginnen. Die beiden müssen zudem insgesamt 5 Millionen Schekel (rund 1,2 Millionen Euro) zahlen. Die beiden Frauen hatten die Vereinbarung mit den Behörden im Juni geschlossen, um das langjährige Verfahren beizulegen. Die Steuerbehörde hatte Refaeli vorgeworfen, millionenschwere Verdienste in Israel und im Ausland nicht vollständig angegeben zu haben.