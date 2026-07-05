Clueso , 46, Musiker und Erfurter, will sich das Wort „Heimat“ nicht nehmen lassen. „Ich wohne hier, und einerseits freue ich mich und es tut auch ein bisschen weh, das alles so zu erleben in meiner Heimat, wo man nicht mehr weiß, ob man dieses Wort so sagen darf. Ich will es aber sagen“, rief Clueso den Fans während seines parallel zum AfD-Bundesparteitag stattfindenden Konzerts auf dem Erfurter Domplatz zu. „Ich will sagen, dass das meine Heimat ist. Ich will das sagen, ohne es erklären zu müssen.“ Clueso bedankte sich bei den Konzert- und Protestteilnehmern für ihr Kommen: „Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass ihr hier seid. Lasst uns einfach zeigen, was Musik kann, im Herzen der Stadt, in Erfurt-City.“ Sein Konzert fand im Anschluss an große Proteste gegen den AfD-Bundesparteitag statt.

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Sharon Osbourne, 73, Witwe des Rockers Ozzy Osbourne, hat auf Instagram eine bewegende Nachricht an ihren verstorbenen Mann verfasst. „Heute wäre unser 46. Hochzeitstag gewesen. Stattdessen ist es eine Feier der Liebe, die selbst der Tod nicht schmälern konnte“, schrieb Osbourne, die nicht nur als Frau von Ozzy, sondern auch als Reality-TV-Teilnehmerin bekannt ist. „Ich vermisse deine Hand in meiner, doch ich trage deine Liebe auf jedem Schritt meines Weges bei mir. Für immer mein Mann. Für immer mein Herz“, ergänzte sie. Der legendäre britische Sänger und Reality-TV-Star Ozzy war am 22. Juli 2025 im Alter von 76 Jahren gestorben.

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Joey Chestnut, 42, legendärer amerikanische Hotdog-Wettesser, hat am US-Unabhängigkeitstag zum 18. Mal das traditionelle New Yorker Hotdog-Wettessen gewonnen. In zehn Minuten verschlang Chestnut bei dem Spektakel vor dem Vergnügungspark Coney Island am Meer im Süden New Yorks vor Tausenden jubelnden Zuschauern 66 Brötchen samt Würstchen. Der von Chestnut 2021 aufgestellte Rekord bei dem Spektakel liegt bei 76 Hotdogs – knapp acht pro Minute. Bei den Frauen holte sich erneut Titelverteidigerin Miki Sudo den Sieg – auch wenn sie mit fast 39 Hotdogs weit hinter ihrem 2024 aufgestellten Rekord von 51 zurückblieb.

Jens Kalaene

Annika Ernst, neuerdings 44 plus 3, Schauspielerin („Der Bergdoktor“), wünscht sich, dass Frauen ab 40 im deutschen Fernsehen präsenter werden. „Jedes Alter ist schön und sollte seine Sichtbarkeit haben“, sagte sie im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Ernst hatte kürzlich offenbart, dass sie sich jahrelang drei Jahre jünger gemacht hatte, als sie wirklich ist. In der Superillu hatte sie verraten, dass sie tatsächlich 47 Jahre alt ist und nicht erst 44. Der Hintergrund des falschen Alters: Im Jahr 2009 nahm Ernst an einer Castingshow teil und war älter als die meisten ihrer Konkurrentinnen. Kurzerhand machte die Produktion sie drei Jahre jünger. „Auf Wikipedia habe ich jetzt dieses Alter wieder geändert, weil mich das schon länger gestört hatte“, sagte Ernst. Ihr richtiges Geburtsdatum: 14. März 1979.