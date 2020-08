Dolly Parton, 74, US-Country-Sängerin, kann logisch erklären, warum sie die "Black Lives Matter"-Bewegung unterstützt. "Natürlich sind schwarze Leben wichtig. Denken wir, dass unsere kleinen weißen Ärsche die einzigen sind, die etwas gelten? Nein!", sagte die in den USA sehr beliebte Sängerin dem US-Magazin Billboard.

Reinhold Messner, 75, Ex-Extrembergsteiger, kann logisch erklären, warum er nicht schwimmen kann. "Ich muss ja nicht schwimmen, wenn ich den Everest besteige", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Messner hat als erster Mensch den Mount Everest im Alleingang und ohne zusätzlichen Sauerstoff erklommen.

Michael Jordan, 57, früherer US-Basketballer, kann Schuhe zu Gold machen. Ein von ihm getragenes Paar Sneakers hat bei einer Versteigerung 615 000 Dollar (519 000 Euro) erzielt. Es handele sich um den höchsten jemals für Sportschuhe erzielten Auktionspreis, bestätigte ein Sprecher des Auktionshauses Christie's dem US-Sender CNN. Das Paar "Air Jordan 1 High Chicago" von Nike hatte Jordan im August 1985 bei einem Testspiel in Italien getragen. Bei einem Slam-Dunk-Sprung während des Spiels hatte Jordan das gläserne Brett des Basketballkorbs zertrümmert, eine winzige Scherbe davon steckt bis heute laut Christie's im Profil des Schuhs.

Kamala Harris, 55, US-Vizepräsidentschaftskandidatin, bekommt unerwartete Unterstützung. Schauspieler Arnold Schwarzenegger, 73, sagte der Bild am Sonntag, er habe als Gouverneur in Kalifornien mit ihr "sehr konstruktiv zusammengearbeitet". Die Demokratin war während der Amtszeit Schwarzeneggers Bezirksstaatsanwältin in San Francisco. "Wir waren vielleicht in unterschiedlichen Parteien, aber ich wünsche Kamala in ihrer neuen Rolle viel Glück."

Mark Rapley, gefeierter Australier, hat einen Hai verprügelt und seiner Frau Chantelle Doyle damit das Leben gerettet. Der drei Meter lange Hai hatte sich in Doyles rechtes Bein verbissen, als die beiden am Shelly Beach in Port Macquarie surften. "Der Typ paddelte rüber, sprang von seinem Surfbrett auf den Hai und schlug auf ihn ein, damit er sie loslässt", berichtete ein Augenzeuge dem Sydney Morning Herald. "Dann half er ihr zurück zum Strand." Doyle wurde ins Krankenhaus gebracht, ihr Zustand soll stabil sein.