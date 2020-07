Gisele Bündchen wünscht sich zum runden Geburtstag ein ausgefallenes Geschenk. Mark Zuckerberg erinnert an den Joker und "Die Amigos" fühlen sich ausgebremst.

Gisele Bündchen, 40, brasilianisches Topmodel, wünscht sich zum runden Geburtstag Bäume statt Blumen. "Alle wollten mir zum 40. Geburtstag etwas schenken", sagte sie dem Sender TV Globo. "Da habe ich gesagt: Das einzige Geschenk, das ihr mir machen könnt, ist: Helft mir, Bäume zu pflanzen." Über eine Website sammelt sie Spenden für die Pflanzung im Amazonas-Becken, ihr Ziel: 40 000 Bäume.

Mark Zuckerberg, 36, Facebook-Gründer, lässt beim Surfen übertriebene Vorsicht walten. Die Boulevardzeitung New York Post zeigte ein Foto des US-Unternehmers beim Wellenreiten vor Hawaii. Sein Gesicht ist vorbildlich mit Sonnencreme eingeschmiert, allerdings so dick, dass der Teint an Joker erinnert, den Bösewicht aus Batman.

Kanye West, 43, US-Rapper, hat eine göttliche Botschaft auf seinem Computer erhalten. In seiner ersten Wahlkampfveranstaltung erzählte der Musiker, der für das Präsidentenamt kandidiert, dass seine damalige Freundin und heutige Frau Kim Kardashian, 39, ihre erste Schwangerschaft abbrechen wollte. Sie habe die Abtreibungspille schon in der Hand gehabt, während er am Laptop saß und über sein neues Albumcover und seine Schuh-Kollektion nachdachte. "Da wurde der Bildschirm plötzlich schwarz und weiß", sagte er laut Medienberichten. Er habe seine Freundin zu sich gerufen und gesagt: "Wir werden dieses Kind bekommen." Tochter North ist heute sieben Jahre alt.

Nina Ruge, 63, Moderatorin, lebt ein Leben ohne Zucker. "Ich habe mir das mit 40 abgewöhnt", sagte sie der Augsburger Allgemeinen. "Ich esse seitdem weder Dessert, noch Eis, auch kein weißes Weizenbrot. Und mir fehlt nichts." Man könne ihr "ein Wahnsinnseis mit Brombeersoße vorsetzen, und ich sage: Dankeschön, für mich nicht!"

Bernd und Karl-Heinz Ulrich, 69 und 71, hessisches Schlagerduo "Die Amigos", fühlen sich ausgebremst - "wie ein Rennpferd, das nicht rennen darf", sagte der jüngere der Ulrich-Brüder der Deutschen Presse-Agentur. Dass sie ihr 50. Bühnenjubiläum wegen Corona nicht mit ihren Fans feiern könnten, sei "schmerzhaft". Unterkriegen lassen sie sich aber nicht, sie planen bereits das nächste Album: "Denn das Feuer in uns brennt noch immer."