Detailansicht öffnen (Foto: AP/dpa)

Alyssa Milano, 47, US-Schauspielerin, leidet an Langzeitfolgen. Nach eigenen Angaben kämpft sie Monate nach ihrer Corona-Erkrankung mit Symptomen. Bis heute habe sie starken Haarausfall. "Es ist schwer, vor allem, wenn man Schauspielerin ist und so viel von der eigenen Identität mit Dingen zu tun hat wie langem, seidigem Haar und reiner Haut", sagte Milano in der amerikanischen Talkshow "Dr. Oz". Milano hatte sich im April infiziert und über ihren gesundheitlichen Zustand immer wieder in den sozialen Medien berichtet, um auf Risiken durch das Coronavirus aufmerksam zu machen.

Detailansicht öffnen (Foto: Gerald Matzka/dpa)

Jessica Schwarz, 43, deutsche Schauspielerin, leidet unter Donald Trump. Ihr falle es schwer, Nachrichten mit dem US-Präsidenten zu verfolgen, sagte Schwarz der Deutschen Presse-Agentur. "Weil ich ihn eigentlich gar nicht anschauen kann." Trump habe frauenfeindliche, rassistische und dumme Dinge von sich gegeben, sagte Schwarz. Sie könne alle Menschen verstehen, die momentan aus den USA auswandern wollten. Auch sie selbst würde momentan keinen Fuß in das Land setzen.

Detailansicht öffnen (Foto: Gian Ehrenzeller/dpa)

50 Cent, 45, US-Rapper, leidet nicht. "Viele liefern einen Mega-Song ab und verschwinden danach in der Versenkung. Davon kann bei mir keine Rede sein", sagte 50 Cent, der mit bürgerlichem Namen Curtis Jackson heißt, dem Playboy. Er habe keine Angst, von jüngeren Hip-Hop-Kollegen verdrängt zu werden. Sein Einstieg ins Filmgeschäft sei allerdings schon eine altersbedingte Idee. "Ich war schlau genug zu erkennen, dass meine Rap-Fans nicht ewig jung bleiben und Partys im Club feiern." Sie seien auch älter geworden und säßen jetzt abends vor dem Fernseher. Nach der von ihm produzierten US-Serie "Power" startete kürzlich in den USA auch deren Ableger "Power Book II: Ghost".

Detailansicht öffnen (Foto: Getty)

Jens Spahn, 40, Gesundheitsminister, sieht keinen Widerspruch darin, homosexuell, katholisch und konservativ zu sein. "Ich glaube immer, der liebe Gott hat mich ja so gemacht offensichtlich, er wird sich ja was dabei gedacht haben", sagte er am Freitag im Podcast mit der Moderatorin Sandra Maischberger. Das Entscheidende beim Glauben sei nicht nur die Kirche als Institution, die Dinge mache er im Zweifel mit jemand anderem aus. Die Kirche sei am Ende auch vom Menschen gemacht, der fehlbar sei. "Und dafür ist sie doch schon eines guten Weges gegangen, die heilige römische Kirche, den Rest schafft sie auch noch."