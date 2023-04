© Reuters

Direkt aus dem Reuters-Videokanal

Das 500 Tonnen schwere Unterseeboot wird von über den Nord-Ostsee-Kanal, die Nordsee und den Rhein bis ins Technikmuseum Sinsheim transportiert. Am Rande der Verladung in Kiel erinnerte sich der letzte Kommandant auch an seltene sonnige Momente an Bord.