Ach, die Sonne dreht sich gar nicht um die Erde? Das hätte man ja gar nicht gedacht, hätte man es nicht irgendwo mal gehört oder gelesen. Und lesen – das ist gar nicht schlecht. Aber macht eine gute Lektüre die Menschheit auch wirklich besser? Bloß weil ein kluger Roman, wie die britische Schriftstellerin Mary Ann Evans vor 170 Jahren einmal formulierte, die „Ausdehnung unserer Sympathien“ bewirkt? Ausdehnung? Wohin?