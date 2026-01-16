Und schon wieder bekommt man eine Nachricht mit einem Leonardo-DiCaprio-Meme, diesmal von einer Freundin. Sie möchte wissen, wo man sich am Wochenende treffen solle – und schickt dazu den Fünf-Sekunden-Schnipsel von der Golden-Globe-Verleihung vergangenen Sonntag: wie Leonardo DiCaprio halb spielerisch, halb verschwörerisch in Richtung seiner Kollegin Teyana Taylor gestikuliert, wie er in verschiedene Richtungen zeigt und den Zeigefinger kurz an die Lippen legt, so als denke er nach.