16. August 2018, 17:07 Uhr Lena Dunham Öffentliche Heilung

Exakt neun Monate ist es her, dass Lena Dunham ihre Gebärmutter entfernen ließ. Zum Monats-Jubiläum postet sie auf Instagram Bilder und nachdenkliche Zeilen.

Was ist passiert?

Lena Dunham, 32, US-Schauspielerin, Autorin und Regisseurin hat auf ihrem Instagram-Account drei Nacktfotos gepostet, die sie im Bett hockend von vorne, hinten und der Seite zeigen. Ihre Brüste verdeckt sie mit dem Arm. Der Fokus der Fotos liegt auf der Bauchregion. Dazu schreibt Dunham auf Englisch: "Heute ist Nationaler Lederhandwerktag, nationaler Entspannungstag und nationaler Zitronen-Baiser-Kuchentag. Und es ist das neunmonatige Jubiläum meiner Hysterektomie."

Was steckt dahinter?

Zunächst einmal die Tatsache, dass Lena Dunham an Endometriose litt, einer schmerzhaften chronischen Erkrankung an der Gebärmutterhöhle, und sich daher die Gebärmutter entfernen ließ. Ein größerer Eingriff, den allein in Deutschland etwa 100 000 Frauen jährlich vornehmen lassen. Gleichzeitig zeigt der Beitrag einmal mehr, wie offen Dunham mit Themen umgeht, die ansonsten eher als Tabu gelten. Ein solcher medizinischer Eingriff beeinflusst die Lebensplanung stark, da die betroffenen Frauen in der Regel nicht mehr schwanger werden können. Knapp die Hälfte der Frauen ist zwischen 40 und 49 Jahren, wenn sie sich die Gebärmutter entfernen lassen muss. Lena Dunham war zum Zeitpunkt des Eingriffs 31 Jahre alt. Im Februar 2018 hatte sie bereits einen Essay für die Vogue über die OP geschrieben. Im aktuellen Instagram-Text beschreibt Lena Dunham den körperlichen und mentalen Heilungsprozess, den sie durchlaufen hat. Heute sei ihr Körper "mostly healed", im Wesentlichen geheilt.

So viel Offenheit - macht man das jetzt so?

Sieht so aus. Lena Dunham folgt mit der Thematisierung einer schwierigen Operation dem Beispiel anderer Frauen. In sozialen Medien werden zuletzt immer häufiger psychische und physische Probleme mit großer Resonanz diskutiert. Angelina Jolie schrieb im Mai 2013 in der New York Times ebenfalls mit großer weltweiter Resonanz darüber, wieso sie sich für die Entfernung ihrer Brüste entschieden hat. Die Ungeschöntheit und Radikalität Dunhams sticht allerdings heraus.