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LeipzigAuto fährt in Menschengruppe – zwei Tote und zwei Schwerverletzte

Rettungskräfte stehen in der Leipziger Innenstadt neben einem beschädigten Auto.
Rettungskräfte stehen in der Leipziger Innenstadt neben einem beschädigten Auto. Sebastian Willnow/dpa

Nach Angaben der Polizei ist das Fahrzeug am Augustusplatz in die Fußgängerzone eingebogen. Der Fahrer ist festgenommen. Informationen über den Hintergrund sind zunächst nicht bekannt.

In der Leipziger Innenstadt ist ein Auto in mehrere Menschen gefahren. Nach Angaben des Leipziger Oberbürgermeisters Burkhard Jung (SPD) gibt es zwei Tote. Nach Angaben eines Stadtsprechers wurden zwei Menschen schwer verletzt. Die Polizei sprach zudem von weiteren Verletzten. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden, sagte Jung vor Journalisten. Von dem Fahrer gehe derzeit keine Gefahr mehr aus.

Zunächst hatte ein Polizeisprecher von einer „dynamischen Lage“ gesprochen. Laut erster Informationen der Polizei ist das Fahrzeug am Augustusplatz auf Höhe der Grimmaischen Straße in die Fußgängerzone eingebogen.

Ein Kriseninterventionsteam sei vor Ort. Nähere Infos zum genauen Hergang und Hintergrund waren zunächst nicht bekannt. Auf X war ein Video zu sehen von zahlreichen Einsatzkräften: Feuerwehr, Krankenwagen und Polizei.

Die Grimmaische Straße führt vom zentralen Augustusplatz in die Leipziger Fußgängerzone. In der Nähe befindet sich die Universität sowie die Nikolaikirche Leipzig, ein zentraler Ort der Friedlichen Revolution.

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