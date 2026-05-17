Die Polizei hat einen entlaufenen Tiger in Schkeuditz bei Leipzig erschossen. Das Raubtier war aus einem privaten Gehege entkommen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Bei dem Vorfall ist ein 73 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Er habe sich in dem Gehege aufgehalten, als das Tier entkommen sei, berichtete eine Polizeisprecherin. Es handelte sich um eine Art Helfer, der sich „berechtigt“ in der Anlage aufgehalten habe. Der Mann wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Tiger war laut Polizei am Mittag gegen 13 Uhr entkommen. Die Polizei rückte mit zahlreichen Kräften an und traf das Tier schließlich im Bereich einer nahegelegenen Gartenanlage an. Dort sei der Tiger von Einsatzkräften erschossen worden. „Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr mehr“, sagte die Polizeisprecherin.

Wie dem Tier der Ausbruch gelungen ist, sei noch unklar. Es sei in einer privaten Anlage in Schkeuditz gehalten worden. Weitere Details waren bislang nicht bekannt.

In Schkeuditz hält eine Tiger-Dompteurin in einem Gewerbegebiet Großkatzen. Weitere Tiere seien nicht frei. Die Polizei wolle das Gelände mit einer Drohne überfliegen. Damit solle geklärt werden, dass auch wirklich keine weiteren Tiere frei herumlaufen.

Medienberichten zufolge hatte es gegen die Halterin in der Vergangenheit mehrfach Vorwürfe wegen der Tiger-Haltung gegeben.