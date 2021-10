Von Moritz Geier

"Wirklich?", fragt Gil Ofarim und hält seine Halskette mit dem Davidstern in die Kamera. Gerade hat er noch ungläubig gelächelt, aber jetzt mischt sich der Schmerz in seine Gesichtszüge, Ofarim kämpft mit den Tränen. Zu sehen ist das alles in einem zweiminütigen Videoclip, den der Musiker in der vergangenen Nacht auf Instagram hochgeladen hat. Er berichtet darin von einem antisemitischen Vorfall, den er Augenblicke zuvor in einem Leipziger Hotel erlebt habe.

"Ich bin gerade sprachlos, ich weiß nicht, wie ich's sagen soll", sagt Ofarim zu Beginn dieses Videos, er sitzt in der Lobby des Hotels "Westin" in Leipzig. Es habe sich eine lange Schlange am Counter gebildet, weil ein Computer ausgefallen sei. Er habe einfach gewartet, stehend, "mit meiner Kette", er hält den Davidstern in die Kamera. Die Kette habe er schon sein Leben lang.

Dann aber sei eine Person nach der anderen vorgezogen worden, erzählt Ofarim. Als er den Hotelmitarbeiter darauf angesprochen habe, habe dieser geantwortet, er mache das, "um die Schlange zu entzerren". Plötzlich habe "irgendeiner aus der Ecke" gerufen: "Pack deinen Stern ein!" Der Hotelmitarbeiter habe die Aufforderung ihm gegenüber wiederholt. Wenn er ihn einpacke, dürfe er einchecken. Ofarim fällt es sichtlich schwer, den Vorfall zu erzählen, er ringt um Worte. "Deutschland 2021", sagt er dann noch und beendet die Aufnahme.

Die Staatsanwaltschaft prüft das Video

Ein Sprecher des "Westin Leipzig" sagte, dass man sehr besorgt über den Bericht sei und die Angelegenheit extrem ernst nehme. Das Unternehmen versuche, Ofarim zu kontaktieren, um herauszufinden, was passiert sei. Ziel sei es, alle Gäste und Mitarbeiter unabhängig von ihrer Religion einzubeziehen, zu respektieren und zu unterstützen.

Für Olaf Hoppe, Sprecher der Leipziger Polizei, ist die mutmaßliche Aussage des Hotelangestellten "klar antisemitisch". Die Polizei werde Inhalte des Videos an die Staatsanwaltschaft weiterleiten, die eine strafrechtliche Relevanz prüfe. Je nach Ergebnis werde dann weiter ermittelt oder nicht. Mit Ofarim habe man bislang nicht gesprochen.

In den sozialen Medien hat das Video des Musikers große Betroffenheit ausgelöst. Der Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, schrieb in einem Statement auf Twitter, dass die Anfeindung erschreckend sei. Es sei zu hoffen, dass das Hotel personelle Konsequenzen ziehe. Er hoffe ebenso, "dass wir künftig auf Solidarität treffen, wenn wir angegriffen werden".

"Unfassbarer Fall von Antisemitismus"

Der Pianist Igor Levit schrieb, ebenfalls auf Twitter, an das Hotel gerichtet: "Shame on you." Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes sprach von einem "unfassbaren Fall von Antisemitismus" und einem Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG). "Eine rasche Antwort des Hotels ist überfällig. Aus unserer Sicht kann das nicht folgenlos bleiben", schrieb die Bundesstelle auf Twitter.

Auch sächsische Politikerinnen und Politiker äußerten sich. Sachsens Innenminister Roland Wöller (CDU) hofft darauf, dass der Musiker Anzeige erstattet, damit man den Vorgang polizeilich untersuchen könne. "Sachsen ist ein weltoffenes Land", betonte Wöller. Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) schrieb bei Twitter, es mache ihn wütend, was Ofarim widerfahren sei. Er spreche für die übergroße Mehrheit der Menschen in Sachsen, wenn er sich stellvertretend für die antisemitische Demütigung entschuldige. "Wir haben noch viel zu tun in Sachsen!" Das Bündnis "Leipzig nimmt Platz" kündigte für den Abend eine Solidaritätsversammlung vor dem Hotel an.

Ofarim selbst wollte sich zu dem Vorfall am Dienstag zunächst nicht äußern. Sein Management teilte der Deutschen Presse-Agentur mit, dass er die Vorkommnisse in Leipzig erst einmal verdauen müsse und sichtlich schockiert sei. "Heute wäre der Geburtstag seines Vaters gewesen, deshalb möchte er zu diesem Thema auch erst einmal keine weiteren persönlichen Interviews geben", hieß es.

Der Davidstern ist eines der bekanntesten Symbole, die mit dem Judentum verbunden werden. Er besteht aus einem Hexagramm, das durch zwei ineinander verwobene gleichschenklige Dreiecke gebildet wird. Obwohl das Hexagramm als jüdisches Zeichen bereits im 7. Jahrhundert vor Christus vorkommt, schmückt der Davidstern erst seit dem Mittelalter Synagogen und seit 1948 die Flagge des Staates Israel. Während des Nationalsozialismus wurde der Davidstern den Juden als Stigma ("Judenstern") aufgezwungen.

