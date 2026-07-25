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NiedersachsenLeichtflugzeug stürzt in Wohnhaus – ein Mensch stirbt

Bei dem Absturz in ein Wohnhaus kam mindestens eine Person ums Leben.
Bei dem Absturz in ein Wohnhaus kam mindestens eine Person ums Leben. Fotoreport-DB/Fotoreport-DB/NWM-TV/dpa

Der Tote befand sich in dem Flugzeug. Die Bewohner waren nicht zu Hause, als das Flugzeug in das Dach stürzte.

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Beim Absturz eines Leichtflugzeugs in ein Einfamilienhaus in Niedersachsen ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. In dem Flugzeug in Ganderkesee, das zum Landkreis Oldenburg gehört, wurde ein toter Mensch gefunden, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Ob sich in dem Flugzeug noch jemand befand, war zunächst unklar. Suchmaßnahmen der Feuerwehr liefen am Mittag noch. Die Bewohner waren nicht zu Hause, als das Flugzeug in das Dach stürzte.

Zur Ursache des Absturzes machte die Polizei noch keine Angaben.
Um die Einsatzörtlichkeit waren im Radius von hundert Metern die Bewohner aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht worden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um eine vorsorgliche Maßnahme. Es bestehe keine Gefahr für die Allgemeinheit. Die Polizei war mit vielen Kräften vor Ort.

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