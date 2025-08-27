Eine Lehrerin aus Nordrhein-Westfalen ist seit 16 Jahren krankgeschrieben. Ihr Gehalt wurde offenbar voll ausgezahlt, aber bei einem Amtsarzt war sie nie. Kein Einzelfall, sagt ein Experte für Beamtenrecht.

Interview von Alexander Menden

Der Fall erregt derzeit Aufsehen: Eine Lehrerin, die 2009 krankgeschrieben wurde, soll 16 Jahre nicht zur Arbeit am Berufskolleg im niederrheinischen Wesel erschienen sein. Während dieser Zeit erhielt sie ohne weitere Prüfung ihr volles Gehalt als Studienrätin. Der neue Direktor ihrer Schule kannte die Lehrerin nicht einmal namentlich, berichtete die Bild-Zeitung. Erst 2024 ordnete der Dienstherr eine amtsärztliche Untersuchung an, gegen die sie erfolglos klagte. Nun ist ein Termin festgesetzt worden, um festzustellen, ob sie tatsächlich dienstunfähig ist. Zudem soll geprüft werden, ob die Beamtin während der Zeit ihrer Krankschreibung als Heilpraktikerin gearbeitet hat. Der Essener Anwalt Ralf Delgmann, Spezialist für Beamtenrecht, erklärt, welche Folgen der Fall für die Lehrerin haben könnte und warum die Krankschreibungen von Beamten oft jahrelang nicht geprüft werden.