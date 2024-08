Interview von Alexander Menden

Am 13. Februar 1997 geriet das japanische Containerschiff Tokio Express vor der Küste Südwest-Englands in schwere See. Eine Riesenwelle spülte 62 Container vom Deck des Frachters ins Meer. Einer enthielt rund 4,8 Millionen Lego-Teile, die meisten davon mit einem Meer-Thema – Schiffsschrauben, Bullaugen, Piratensäbel. Seitdem ist Lego aus diesem Container in Devon und Cornwall, aber auch auf der Isle of Man, den Kanalinseln, und in Irland entdeckt worden. Einen ganz speziellen Lego-Fang machte jüngst aber Fischer Richard West, 35, aus Plymouth.