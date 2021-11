Von Alexander Menden

Eine der wichtigsten Regeln virtueller Selbstdarstellung, eine Grundregel der Instagramatik sozusagen, besagt, dass man sich stets im besten Licht zu präsentieren habe. Das fängt an beim Aufnahmewinkel für Selfies - am besten ein bisschen von oben - und umfasst Licht, Schminke und Filter jeglicher Sorte. Deshalb gebührt einer Amerikanerin, die nur unter dem Namen Cory H. firmiert, einiges an Respekt. Sie veröffentlichte in einer Amazon-Bewertung ein paar der unvorteilhaftesten Bilder von sich, die sich denken lassen: Bäuchlings, rückwärts und nicht unbedingt mit vollendeter Eleganz einen steilen Abhang hinuntergleitend, und das in einer, sagen wir: extrem passgenau sitzenden, lilafarbenen Stretchhose.

Um diese Hose ging es Cory H. aber: Wie sie in der bereits 2020 veröffentlichten, aber erst jetzt per Twitter von einem anderen Amazon-Kunden weiterverbreiteten Produktrezension schreibt, hatte sie sich freiwillig in die Bauchlage begeben. Aus Furcht, beim Hinuntergehen zu stürzen, wählte sie die Methode des rückwärtigen Hangabwärtsgleitens. Die Hose habe ihr dabei großartige Dienste geleistet: "Hier rolle und rutsche ich einen Berg hinunter, weil ich zu viel Angst hatte, aufzustehen", so der Rezensionstext. "Meine Leggings sind kein bisschen gerissen, dabei bin ich an Felsen und Bäumen hängengeblieben." Sie werde das Modell jetzt in jeder verfügbaren Farbe nachkaufen. Fünf Sterne!

Detailansicht öffnen (Foto: Cory H./Amazon)

Ängstlich am Berg, aber furchtlos im Online-Einsatz als Produkttesterin, hat Cory H. sich in Bereiche vorgewagt, von denen die Stiftung Warentest nur träumen kann. Eine lebenslange Gratis-Versorgung mit unzerreißbaren Leggings wäre ja wohl das Mindeste an Dank, das sie von der so gelobten Firma erwarten darf.

