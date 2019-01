9. Januar 2019, 19:03 Uhr Lawinengefahr im Alpenraum Banger Blick nach oben

Nur zweimal in den vergangenen 20 Jahren gab es eine vergleichbar prekäre Wetter- und Schnee-Situation mit Lawinenwarnstufe 5: im Winter 1998/99 und im Januar 2018.

Allein in der Steiermark sind derzeit 280 Gebäude von möglichen Lawinen bedroht.

Bis Donnerstag und am Wochenende werden erneut große Mengen Neuschnee erwartet.

Von Titus Arnu

Das Skigebiet Präbichl in der Steiermark ist normalerweise ein eher unspektakulärer Ort. Vier Lifte, 20 Pistenkilometer, Schirmbar und Zauberteppich gibt es. Marketingmenschen haben dem familientauglichen Gebiet den Slogan "Der echte Berg" verpasst, vielleicht weil die Bergstation auf nur 1600 Meter liegt und man sonst das Gefühl hätte, nicht im Hochgebirge zu sein. Doch wirkt alles ziemlich hochalpin dort. In den vergangenen Tagen fielen gut zwei Meter Neuschnee.

Für 110 Urlauber und Einheimische war das zu viel der weißen Pracht. Wegen großer Lawinengefahr wurden Skigebiet und Zufahrtsstraßen geschlossen. Bergrettung und Feuerwehr brachten die Menschen am Dienstag aus dem abgeschnittenen Gebiet sicher ins Tal. Unter den Geretteten waren auch 40 Kinder und Jugendliche, die eine Skifreizeit am Präbichl verbringen wollten. Wie viel Schnee mittlerweile dort liegt, ist nicht bekannt - die Schneemessungen wurden wegen zu viel Schnees eingestellt.

An anderen Orten der Region sieht es ähnlich dramatisch aus. Auf dem 2351 Meter hohen Grimming liegen 4,50 Meter Schnee, auf dem Dachsteinplateau 4,20 Meter. Und es schneit weiter. "Das Risiko von großen Lawinenabgängen ist sehr hoch", sagt Helmut Kreuzwirth, Leiter des Lawinenwarndienstes Steiermark. Deshalb wurde im Norden des österreichischen Bundeslandes die höchste Lawinenwarnstufe 5 ausgerufen. Es besteht die Gefahr, dass sich spontan sehr große Lawinen lösen können - und das auch in mäßig steilem Gelände. In den bayerischen Alpengebieten und in Tirol gilt flächendeckend die zweithöchste Lawinenwarnstufe 4.

"Der Wind ist der Baumeister der Lawinen"

Nur zweimal in den vergangenen 20 Jahren gab es eine vergleichbar prekäre Wetter- und Schnee-Situation mit Lawinenwarnstufe 5: im Winter 1998/99, als bei der Lawinenkatastrophe in Galtür und Valzur insgesamt 38 Menschen ums Leben kamen und im Januar 2018, als im Wallis und in Teilen Tirols innerhalb von zwei Tagen zwei Meter Neuschnee fielen. Die meteorologische Ursache für solch ein "Starkschnee-Ereignis", wie die Fachleute sagen, ist meistens eine Nordstaulage. Feuchte Luftmassen werden vom Nordwestwind an die Alpen geblasen und entladen sich dort, wenn es kalt genug ist, in Form von Schnee. Wenn dann noch starke Böen und Temperaturschwankungen dazu kommen, wie in den vergangenen Tagen, wird es besonders kritisch: "Der Wind ist der Baumeister der Lawinen", sagt Rudi Mair, Leiter des Lawinenwarndienstes Tirol.

Die Lawinenkommissionen arbeiten rund um die Uhr, damit sich eine Katastrophe wie in Galtür nicht wiederholt. In den steirischen Gemeinden Pölstal, Hohentauern und Pusterwald wurde Katastrophenalarm ausgerufen. Mehrere Gemeinden in der Steiermark, im Salzburger Land und in Tirol waren zeitweise nicht erreichbar. "Wir öffnen die Straßen zu den betroffenen Gemeinden nur für medizinische Notfälle", sagt Kreuzwirth vom Lawinenwarndienst Steiermark. Die Katastrophenschutzbehörden beraten, in welchen Gebieten die Menschen ihre Häuser und Höfe verlassen müssen. Brennpunkte sind das Sölktal, der Ort Hohentauern, das Ausseerland, die Wildalpen bei Mariazell und das Gesäuse.

Allein in der Steiermark sind derzeit 280 Gebäude von möglichen Lawinen bedroht, weil sie in sogenannten Roten Zonen liegen. Das sind Areale, die erfahrungsgemäß von Lawinen getroffen werden können. Hubschrauber des österreichischen Heeres und Katastrophenhelfer stehen bereit, aber bislang wurden noch keine Orte komplett evakuiert. Viele Touristen konnten während einer kurzzeitigen Wetterberuhigung am Dienstagabend ihre Ferienorte verlassen, die Behörden hatten die Straßen temporär geöffnet.

Mindestens sechs Wintersportler sind bereits in den Schneemassen gestorben

Insgesamt sind in Österreich rund 100 Straßen wegen Lawinengefahr gesperrt. Probleme bereiten auch immer wieder umgestürzte Bäume. In Ober- und Niederösterreich waren rund 2000 Haushalte ohne Strom, weil Masten und Leitungen beschädigt wurden. An einigen Orten halfen Soldaten des Bundesheers. In der Steiermark und in Tirol raten die Behörden den Bürgern und Touristen, an sicheren Orten zu bleiben, Absperrungen ernst zu nehmen und unnötige Aktivitäten im freien Gelände zu unterlassen. Dazu gehört auch Skifahren abseits der Pisten. Mindestens sechs Wintersportler sind bereits in den Schneemassen gestorben.

In sozialen Netzwerken ist zwar auch schon von Alarmismus und Übertreibung die Rede, Schnee im Winter sei schließlich ganz normal. Doch die Behörden wollen alles tun, um ein zweites Galtür zu verhindern. Am Hubschrauberstützpunkt Vomp in Tirol steht ein Blackhawk-Helikopter des Heeres bereit, er kann bis zu 25 Personen pro Flug und bis zu vier Tonnen Nutzlast transportieren. Da es ständig weiterschneit, ist die Sicht aber meistens zu schlecht. Nur Menschen mit medizinischen Problemen wurden per Helikopter ausgeflogen. "Am Freitag erwarten wir eine Wetterberuhigung", sagt Lawinenexperte Kreuzwirth, "dann werden wir Erkundungsflüge und Lawinensprengungen per Helikopter machen können."

Er klingt zuversichtlich, aber Entwarnung kann er auf keinen Fall geben. Nach Angaben der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik ist vorerst kein Ende der aktuellen Wetterlage in Sicht. Bis Donnerstag und am Wochenende werden erneut große Mengen Neuschnee erwartet - vor allem in den Kitzbüheler Alpen, dem Karwendel, den Lechtaler Alpen und im Gebiet Arlberg-Paznaun. Dann werden nach Schätzung von Experten in manchen Regionen Rekord-Schneehöhen von fünf bis sechs Meter erreicht sein.