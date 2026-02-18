In großen Teilen der Schweiz und im Westen Tirols herrscht auf der fünfteiligen Skala für Lawinengefahr derzeit Stufe 4. Lawinen haben mehrere Todesopfer und Rettungseinsätze verursacht. Am Stubaier Gletscher in Tirol starben zwei Snowboarder abseits der Piste, bei Courmayeur (Italien) drei französische Skifahrer. In Oberjoch im Allgäu wurde eine verschüttete Person gerettet. In der Schweiz entgleiste eine Regionalbahn nach einer Lawine bei Goppenstein; rund 30 Menschen wurden in Sicherheit gebracht, fünf verletzt. Warum die Lawinenlage diesen Winter so schwierig ist und welche Vorsichtsmaßnahmen helfen, erklärt Matthias Walcher vom Lawinendienst Tirol.