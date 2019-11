Wegen des starken Schnee- und Regenfalls der vergangenen Tage in Österreich spitzt sich die Lage in den Bundesländern Kärnten und Tirol zu. In Bad Gastein ist in der Nacht zu Montag eine Schlammlawine auf zwei Wohnhäuser niedergegangen. Eine Person konnte sofort verletzt geborgen werden, eine zweite zwei Stunden später.