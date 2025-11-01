Bei einem Lawinenunglück in Südtirol sind mindestens drei deutsche Bergsteiger ums Leben gekommen. Nach Angaben der italienischen Bergwacht wurde ihre Gruppe in den Ortler-Alpen bei einem Aufstieg von der Lawine erfasst.

Demnach ging die Lawine in der Nähe der mehr als 3500 Meter hohen Vertainspitze nieder, wo die beiden Gruppen gerade auf dem Weg nach oben waren. Der Berg ist wegen seiner Rundsicht nach allen Seiten ein viel begangener Gipfel. Die Bergsteiger aus Deutschland waren in zwei Gruppen unterwegs – einmal zu dritt, einmal zu viert.

Zwei Überlebende aus Deutschland

Die erste Gruppe ist vollständig verschüttet worden: Alle drei Bergsteiger sind tot. Der italienischen Nachrichtenagentur Ansa zufolge handelt es sich bei ihnen um zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen etwa 30 und 50 Jahren. Sie seien als Tourengeher unterwegs gewesen.

Von der zweiten Gruppe haben den Angaben zufolge zwei Bergsteiger überlebt. Zwei weitere Menschen werden noch vermisst. Die Bergwacht hatte einen Hubschrauber Pelikan 3 und auch mehrere Drohnen im Einsatz. Am Abend wurde die Suche wegen der Dunkelheit unterbrochen. Sie soll am Sonntag fortgesetzt werden. Ein Sprecher der zuständigen Bergwacht in Sulden sagte am Abend jedoch, auch die beiden noch Vermissten hätten das Unglück mit Sicherheit nicht überlebt.

Südtirol gehört unter deutschen Urlaubern zu den besonders beliebten Klettergebieten. Höchster Berg der Region ist der Ortler mit 3905 Metern.