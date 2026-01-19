Acht Menschen sind am Wochenende bei Lawinenunfällen in Österreich ums Leben gekommen, vier von ihnen am Finsterkopf im Salzburger Land: drei Männer im Alter von 53, 63 und 65 Jahren sowie eine 60 Jahre alte Frau. Bei ihnen handelte es sich um Teilnehmer eines Ausbildungskurses des Österreichischen Alpenvereins – um erfahrene Bergsportler also. Gerhard Kremser, 56, von der Bergrettung Pongau hat den Einsatz geleitet.