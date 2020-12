Von Mareen Linnartz

Das Jahr 2020 in Begleitung von Laura Malina Seiler beginnt mit einem Instagram-Video von ihr aus Maui, in dem es innerhalb von fünf Minuten um das "retikuläre Aktivierungssystem", Albert Einstein und eine Katastrophe geht, die es abzuwenden gilt. Sie sitzt aufrecht da, die langen Haare zu einem Dutt geknotet, schwarzes Top, fröhlich-bunte Kette, im Hintergrund ein paar Palmen. Sie spricht, als wende sie sich nur an einen selbst, sagt fortwährend "du", dabei sind noch Tausend andere gemeint. Es ist März, und das "retikuläre Aktivierungssystem" ein Teil des Gehirns, das einen in Anbetracht der aktuellen äußeren Umstände in einen permanenten "Überlebensmodus" versetzen könnte. Wenn man sich dann noch ausmale, alles münde in einer Katastrophe, "dann wird es auch so sein". Nicht so gut, findet Seiler. Sie zitiert Albert Einstein, der gesagt habe, ein Problem könne man "niemals auf der gleichen Ebene lösen, auf der es entstanden ist".