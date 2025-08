Bergrettung „Der Wind kann einem helfen – oder alles zunichtemachen“ 4. August 2025, 14:03 Uhr | Lesezeit: 5 Min.

„Wenn man in dieser gewaltigen Landschaft fliegen darf – das ist einfach überwältigend“: Bergretter Sandro Mittner während eines Einsatzes im Himalaja. (Foto: Daniel Hug)

Der Körper von Laura Dahlmeier liegt noch immer am Laila Peak, es ist unklar, ob er überhaupt geborgen wird. Der Schweizer Pilot Claudio Mittner ist auf Hubschrauberflüge in großen Höhen spezialisiert. Er erklärt, was einen Einsatz dort so tückisch macht.

Interview von Nadine Regel

