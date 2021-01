Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Man muss kein Romantiker sein, um das, was Siegfried Fischbacher anlässlich des Todes seines Freundes Roy Horn im Mai vergangenen Jahres gesagt hat, unfassbar traurig und gleichzeitig wunderbar zu finden. Es reicht, wenn einem die Natur ein Herz und keinen Eisblock geschenkt hat. Fischbacher sagte: "Von dem Moment an, in dem wir uns begegnet sind, wusste ich, dass Roy und ich, gemeinsam, die Welt verändern würden. Es konnte keinen Siegfried ohne Roy geben, und keinen Roy ohne Siegfried." Am Ende waren Siegfried und Roy nur kurz getrennt. Am späten Mittwochabend deutscher Zeit starb Siegfried Fischbacher an den Folgen einer Krebserkrankung in seiner Villa in Las Vegas.