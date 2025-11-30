Das kann man sich schon erst mal fragen: In einer spärlichen, billig-stylishen Umgebung eine zeitgemäße Getränkepalette von Matcha Latte bis Flat White anzubieten und dafür sehr günstige Preise zu nehmen – was, bitte, ist das Problem?
Lap CoffeeIst billiger Cappuccino die Ausgeburt des Kapitalismus?
Die Kette Lap Coffee macht sich in den Innenstädten breit, die Schlangen vor den Läden sind lang. Kürzlich haben Gentrifizierungsgegner in Berlin alle 15 Filialen mit Farbbeuteln beworfen. Warum polarisiert ausgerechnet dieses Unternehmen so sehr?
Von Meredith Haaf, Berlin
