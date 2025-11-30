Zum Hauptinhalt springen

Lap CoffeeIst billiger Cappuccino die Ausgeburt des Kapitalismus?

Lesezeit: 5 Min.

Die Fassade einer Lap-Filiale in Prenzlauer Berg nach einer Farbbeutelattacke Ende Oktober.
Die Fassade einer Lap-Filiale in Prenzlauer Berg nach einer Farbbeutelattacke Ende Oktober. (Foto: Tobias Schwarz/AFP)

Die Kette Lap Coffee macht sich in den Innenstädten breit, die Schlangen vor den Läden sind lang. Kürzlich haben Gentrifizierungsgegner in Berlin alle 15 Filialen mit Farbbeuteln beworfen. Warum polarisiert ausgerechnet dieses Unternehmen so sehr?

Von Meredith Haaf, Berlin

Das kann man sich schon erst mal fragen: In einer spärlichen, billig-stylishen Umgebung eine zeitgemäße Getränkepalette von Matcha Latte bis Flat White anzubieten und dafür sehr günstige Preise zu nehmen – was, bitte, ist das Problem?

