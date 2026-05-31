Tagelang sind Goldsucher in einer überfluteten Höhle gefangen, eingeschlossen in beängstigender Enge. Gerade als Retter aufbrechen wollen, schaffen es vier der Männer aus eigener Kraft an die Oberfläche. Doch das Drama ist nicht vorbei.

„Sie sind von selbst aus der Höhle gekrabbelt, das sagt schon viel über sie“

Josh Richards liebt das Höhlentauchen. Das hat er in einem seiner Interviews mit dem australischen Sender Channel 7 gesagt. Und das kann man auch aus dem Umstand schließen, dass der Australier Richards aus Adelaide Mitglied des professionellen Unterwasserforschungsteams Soggy Wombats ist. Aber diese Rettungsaktion in einer Goldmine der Provinz Xaisomboun in Laos erweist sich als harte Prüfung für seine Taucherleidenschaft.