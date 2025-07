Fußballprofi Lamine Yamal wird vorgeworfen, seine Partygäste mit Kleinwüchsigen unterhalten zu haben. War doch alles freiwillig, sagt ein Betroffener selbst. Zur Debatte steht nun, was überwiegt: das Recht auf Selbstbestimmung oder der Schutz der Menschenwürde.

Von Katharina Erschov

Er wollte nur seinen Geburtstag feiern und hat nun die spanische Staatsanwaltschaft am Hals. 200 Gäste soll das spanische Riesentalent Lamine Yamal, gerade erst 18 geworden, aber schon Fußballstar beim FC Barcelona, zu seiner Party eingeladen haben. „Mafia“ war offenbar das Motto. Die eigentlichen Feierlichkeiten sollten wohl geheim bleiben, keiner seiner Gäste durfte ein Mobiltelefon zur Party mitbringen. Im Nachgang kamen dennoch Informationen zum Vorschein, die Lamine Yamals Reputation zu beschädigen drohen: Auf seiner Party könnten kleinwüchsige Menschen aufgetreten sein. Seit 2023 gibt es in Spanien ein Gesetz, das Auftritte kleinwüchsiger Menschen in Shows oder Freizeitveranstaltungen verbietet, wenn sie einzig wegen ihres Aussehens oder einer Behinderung zur Belustigung darin mitwirken. Ob das auf der besagten Mafia-Party so war, ermittelt nun die Staatsanwaltschaft.