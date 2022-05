Von Marcel Laskus

Halt, stopp, ohne diese Klarstellung kann man die Geschichte nicht erzählen: Die Folgen des Klimawandels sind, natürlich, überwiegend fatal. Die Dürren, die Hitze, das schmelzende Eis. Steigende Temperaturen lassen Gewissheiten implodieren, zerstören wirtschaftliche Existenzen und Menschenleben. Punkt. Doch gibt es eben auch Folgen, die sich nicht so leicht in eine Endzeit-Kategorie schieben lassen. Nordeuropäische Weinbauern kennen das.

Die anhaltende Dürre im US-Bundesstaat Nevada hat nun dafür gesorgt, dass ein längst vergessenes Verbrechen ans Tageslicht gelangt ist. Der Wasserpegel des Lake Mead, des größten Stausees der USA, sinkt von Jahr zu Jahr. Und wo Wasser schwindet, kommen andere Dinge zum Vorschein. Schlamm zum Beispiel, Gerümpel - und ein rostiges Fass mit schockierendem Inhalt: einer Leiche.

Das Verbrechen muss sich in den mittleren 70er- oder in den frühen 80er-Jahren zugetragen haben, so vermuten es die zuständigen Ermittler heute. Der Täter oder die Täterin wollte die Leiche wohl beiseiteschaffen und versenkte sie nebst Fass in dem See. Über Jahrzehnte blieb sie im Verborgenen. Ein Bootsfahrer hat das Fass nun entdeckt und sich bei der Polizei gemeldet. Der Fund ist gruselig, weil Leichenfunde immer gruselig sind. Aber auch weil der See, in dem Fass und Leiche trieben, 25 Millionen Menschen mit Trinkwasser versorgt.

Noch sind Identität von Opfer und Täter unbekannt, doch immerhin können auf Cold Cases spezialisierte Ermittler nun endlich mit ihrer Arbeit beginnen. Das Beispiel des austrocknenden Sees zeigt: Der Klimawandel stellt nicht nur die Gewissheiten von friedliebenden Menschen wie von Mördern infrage. Er kann sogar zum Kommissar taugen.

