Er hat es wieder getan. Bei seiner Dankesrede für den Golden Globe als bester Hauptdarsteller im Film „Marty Supreme“ erwähnte Schauspieler Timothée Chalamet schon zum zweiten Mal in der laufenden Awards-Saison seine Freundin Kylie Jenner. Nur, dass er da auf der Bühne eben nicht „Kylie“ oder „girlfriend“ sagte, sondern „my partner“. Sachlich und semantisch ist das natürlich vollkommen korrekt. Es heißt ja auch Partnerschaft, Lebenspartner, Sexualpartner und so weiter. Und doch sorgte die Wortwahl sofort wieder für Alarm im Netz. „Partner“ klinge so gewollt, pseudoerwachsen, außerdem irgendwie unromantisch, hieß es. Gern wüsste man, was los gewesen wäre, hätte er „Babe“, „Perle“, „Schnuckie“ oder dergleichen gesagt.