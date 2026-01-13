Er hat es wieder getan. Bei seiner Dankesrede für den Golden Globe als bester Hauptdarsteller im Film „Marty Supreme“ erwähnte Schauspieler Timothée Chalamet schon zum zweiten Mal in der laufenden Awards-Saison seine Freundin Kylie Jenner. Nur, dass er da auf der Bühne eben nicht „Kylie“ oder „girlfriend“ sagte, sondern „my partner“. Sachlich und semantisch ist das natürlich vollkommen korrekt. Es heißt ja auch Partnerschaft, Lebenspartner, Sexualpartner und so weiter. Und doch sorgte die Wortwahl sofort wieder für Alarm im Netz. „Partner“ klinge so gewollt, pseudoerwachsen, außerdem irgendwie unromantisch, hieß es. Gern wüsste man, was los gewesen wäre, hätte er „Babe“, „Perle“, „Schnuckie“ oder dergleichen gesagt.
Timothée Chalamet und Kylie JennerWas will er denn mit der?
Lesezeit: 4 Min.
Hollywood-Superstar Timothée Chalamet und Kylie Jenner aus dem Kardashian-Clan sind ein Paar – und viele Menschen regt das furchtbar auf. Warum nur?
Von Silke Wichert
