Im chinesischsprachigen Internet kursiert ein Witz: Drei Dinge sind im Leben eines Ausländers unvermeidlich. Geboren werden, sterben – und irgendwann die Gefühle des chinesischen Volkes verletzen. Ob der französische Fußballstar Kylian Mbappé diesen Scherz kannte? Jedenfalls wurde ihm sein eigener Humor zum Verhängnis. Seit er in einem Interview erzählte, dass ihn ein Meme besonders zum Lachen bringe, auf dem sein Gesicht auf das eines „chinesischen Diktators“ montiert sei, ist in China die Hölle los.
Kylian Mbappé und sein Meme-FauxpasSo, so, so, so, so sorry!
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Die Liste jener Firmen und Promis, die schon „Gefühle des chinesischen Volkes“ verletzt haben sollen, ist fast so lang wie die Chinesische Mauer. Sie reicht vom Fußballer bis zum Hollywoodstar. Wer organisiert all diese Empörungswellen?
Von Lea Sahay, Peking
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