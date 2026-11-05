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Kylian Mbappé und sein Meme-FauxpasSo, so, so, so, so sorry!

Lesezeit: 5 Min.

Der französische Fußball-Nationalspieler Kylian Mbappé ist in China ein Superstar. Doch wegen eines Internet-Memes, das ihn als Mao Zedong zeigt, ist er nun viele Werbeverträge los.
Der französische Fußball-Nationalspieler Kylian Mbappé ist in China ein Superstar. Doch wegen eines Internet-Memes, das ihn als Mao Zedong zeigt, ist er nun viele Werbeverträge los.
Foto: Tingshu Wang/Reuters

Die Liste jener Firmen und Promis, die schon „Gefühle des chinesischen Volkes“ verletzt haben sollen, ist fast so lang wie die Chinesische Mauer. Sie reicht vom Fußballer bis zum Hollywoodstar. Wer organisiert all diese Empörungswellen?

Von Lea Sahay, Peking

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Im chinesischsprachigen Internet kursiert ein Witz: Drei Dinge sind im Leben eines Ausländers unvermeidlich. Geboren werden, sterben – und irgendwann die Gefühle des chinesischen Volkes verletzen. Ob der französische Fußballstar Kylian Mbappé diesen Scherz kannte? Jedenfalls wurde ihm sein eigener Humor zum Verhängnis. Seit er in einem Interview erzählte, dass ihn ein Meme besonders zum Lachen bringe, auf dem sein Gesicht auf das eines „chinesischen Diktators“ montiert sei, ist in China die Hölle los.

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