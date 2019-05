19. Mai 2019, 07:05 Uhr Versteigerung Kurt Cobains Pizzateller für 20 000 Euro

Fan Memorabilia bringen oft sehr viel Geld für sehr wenig Material. Nun wurde eine von Kurt Cobain auf einem Pappteller handgeschriebene Setlist in New York versteigert.

Ein benutzter Pizza-Pappteller mit einer handgeschriebenen Set-Liste von Nirvana-Frontmann Kurt Cobain (1967-1994) ist bei einer Auktion in New York für 22 400 US-Dollar, umgerechnet 20 000 Euro, versteigert worden. Cobain habe 1990 Pizza von dem Pappteller gegessen und danach mit einem schwarzen Stift eine Liste von Songs für ein anstehendes Konzert in Washington darauf geschrieben, teilte das Auktionshaus Julien's in der Nacht zum Sonntag mit. Das Auktionshaus hatte den Pappteller eigentlich nur auf rund 2000 Dollar geschätzt. Insgesamt wurden bei der Auktion mehr als 600 Erinnerungsstücke an Stars versteigert, darunter beispielsweise eine Strickjacke von Cobain für 75 000 Dollar, eine Jacke, die Michael Jackson bei einer Geburtstagsparty für Nelson Mandela trug, für 76 800 Dollar und ein Synthesizer, mit dem die Band Queen ihren Hit "Radio Gaga" aufnahm, für 25 000 Dollar.