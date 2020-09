Das emsige und lärmende Tier hat in Magdeburg einen Polizeieinsatz ausgelöst.

Ein emsiger und lärmender Igel hat in Magdeburg für einen Polizeieinsatz gesorgt. Am Montagmorgen vermutete ein Mann Einbrecher im Nachbarhaus, weil er Sägegeräusche aus dieser Richtung hörte, wie die Polizei mitteilte. Beamte kontrollierten das Grundstück und fanden den Igel. Er schob ein Metallstück vor sich her und verursachte auf diese Weise die verdächtigen Geräusche.