Plötzlich kommt ein bisschen mehr Licht in den großen Kunstdiebstahl im Louvre. Nach Ablauf der U-Haft von zwei Verdächtigen stellte die Pariser Oberstaatsanwältin Laure Beccuau ihre Erkenntnisse vor den Medien vor. Und obschon sie in aller Ruhe und Diskretion weiterermitteln möchte, verriet sie doch ein paar Dinge: Die zwei Männer haben ihre Teilnahme an der Operation „zum Teil“ eingestanden. Es blieb ihnen nichts anderes übrig.
LouvreZwei Verdächtige gestehen Pariser Kunstraub „zum Teil“
Die zwei gefassten Männer müssen ihre Beteiligung an der spektakulären Tat einräumen - ihre DNA wurde am Tatort sichergestellt. Außerdem gibt es erste Informationen, um wen es sich bei den beiden handelt.
Von Oliver Meiler, Paris
In Frankreich herrscht noch immer Fassungslosigkeit: Wer sind die Diebe, was haben sie mitgenommen und wieso lag plötzlich eine Krone auf der Straße? Was wir über den Kunstdiebstahl im Louvre wissen und was nicht.
