Joseph Langelinck wartet auf niemanden. Wenn einer der Teilnehmer bei seiner Führung nicht hinterherkommt, ist ihm das egal. Er schreit im Museum herum, schimpft über alles und jeden und stellt unangekündigte Wissensfragen an die Besucherinnen und Besucher. Wenn diese falsch antworten, schnauzt Langelinck sie an: „Verschwenden Sie meine Zeit nicht mit Raten. Wenn Sie es nicht wissen, dann schweigen Sie einfach.“ Das Absurde: Genau dafür hat seine Kundschaft Geld bezahlt.