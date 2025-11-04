Joseph Langelinck wartet auf niemanden. Wenn einer der Teilnehmer bei seiner Führung nicht hinterherkommt, ist ihm das egal. Er schreit im Museum herum, schimpft über alles und jeden und stellt unangekündigte Wissensfragen an die Besucherinnen und Besucher. Wenn diese falsch antworten, schnauzt Langelinck sie an: „Verschwenden Sie meine Zeit nicht mit Raten. Wenn Sie es nicht wissen, dann schweigen Sie einfach.“ Das Absurde: Genau dafür hat seine Kundschaft Geld bezahlt.
„Grumpy Guide“ im Kunstpalast DüsseldorfWenn der Museumsführer die Besucher anschreit
Museen sind Orte, an denen geflüstert wird. Normalerweise. Im Kunstpalast Düsseldorf aber beschimpft Joseph Langelinck die Teilnehmer seiner Führung auf Schritt und Tritt.
Von Hannah Wilholt, Düsseldorf
