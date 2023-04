© dpa

Kunstaktion mit Beichtstuhl und nackten Männern kritisiert Missbrauch in der Kirche. Bei der Inszenierung des Künstlers Dennis Josef Meseg auf der Discovery Art Fair Köln inszenieren sechs Aktmodelle "lebende Gemälde". Zur Kulisse gehört auch ein Beichtstuhl. Der Künstler will damit auf den Missbrauch in der katholischen Kirche und deren Umgang mit Tätern und Betroffenen aufmerksam machen.