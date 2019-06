Fliegen ohne Flügel

Der Albtraum aller Eltern: Enspannt durchs Museum flanieren und zack, greift der Nachkomme beherzt aus dem Kinderwagen, erwischt den Zipfel einer Plastik, die sich dann prompt vom Sockel verabschiedet und auf dem Boden zerschellt. 50 000 Euro Schaden. So oder so ähnlich ist es am Wochenende in der Matthew Marks Gallery in New York passiert. Ein dreijähriges Mädchen griff nach der etwa 20 Zentimeter großen "Fliege" von der Künstlerin Katharina Fritsch aus Düsseldorf. Die Figur fiel - und die filigranen Flügel brachen ab.