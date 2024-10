Von Titus Arnu

Der Favorit reist auf einem Spezialanhänger an, gut gepolstert und geschützt durch Decken. Ein Gabelstapler hievt die Europalette mit dem Riesengemüse vorsichtig auf die Waage. Es handelt sich um einen gewaltigen Oschi, einen grünen Kürbis der Sorte „Atlantic Giant“, größer und schwerer als eine Waschmaschine. 642,5 Kilogramm zeigt die Waage beim Wettbewerb auf dem Krewelshof in Lohmar bei Köln an. Ein Riesenerfolg für Andreas Wild, Riesengemüsezüchter aus Lindlar. In der Spezialkategorie „Squash“ hat er einen der weltweit größten grünen Kürbisse präsentiert.