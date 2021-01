Von Mareen Linnartz

Wer sich je gefragt hat, was Hildegard von Bingen und das Krümelmonster aus der Sesamstraße gemeinsam haben könnten: Jetzt ist der Moment gekommen, ja, es gibt eine Verbindung. Hildegard von Bingen hat vor über 800 Jahren gelebt und ist trotzdem immer noch zeitgemäß. Mit dem Konterfei der Klosterfrau werden alle möglichen Produkte beworben und verkauft, "Flohkraut Kräuterwein" genauso wie "Beinwohltabs"; wer sich mehr mit der Person der Mystikerin beschäftigen möchte, greift vielleicht auf das Werk "Pendel, Steine, Nervenkekse: Die Esoterik im Gespräch mit Hildegard von Bingen" zurück. Und dann sind da noch diverse Heilsteine-Sets im Angebot, die nicht weniger als "Ausgewogenheit im Leben" oder einen "freien Geist" versprechen, und wer möchte das nicht haben, gerade jetzt?

Eine besondere Kraft soll Hildegard von Bingen dabei dem Achat zugeschrieben haben, er lindere Schmerzen, schärfe die Sinne. Achate sind grob gesagt diese sehr schönen, manchmal bunten Steine, die gerne in Museumsshops feilgeboten werden, unspektakuläres Äußeres, farbenfrohes Inneres. Und damit kommen wir zur Sesamstraße. In Brasilien wurde jetzt ein Exemplar gefunden, das in die Hände des amerikanischen Geologen Mike Bowers geriet, der wiederum mit geschultem Blick sofort den besonderen Wert erkannte. Diese Kulleraugen, diese blaue Gesichtsfarbe, ganz klar: Ein Achat in der Anmutung eines steinernen Krümelmonsters! Den Wert hat Bowers auch schon taxiert: Etwa 10 000 Dollar, rund 8200 Euro. Damit aber dürfte sich der Stein vor allem heilend auf sein Konto auswirken.

