Rheinland-Pfalz:Hotel in Kröv teilweise eingestürzt

Im Moselort Kröv im Landkreis Bernkastel-Wittlich in Rheinland-Pfalz ist ein Hotel teilweise eingestürzt. Nach aktuellem Erkenntnisstand könnten sich neun Menschen unter den Trümmern befinden, zu sechs von ihnen bestehe Kontakt, teilte die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mit. Zuvor hatte der SWR berichtet.

Dem SWR zufolge sind die Rettungskräfte mit einem Großaufgebot im Einsatz, auch eine Hundestaffel sei angefordert worden. Die Feuerwehr könne das Gebäude aber noch nicht betreten, weil die Einsturzgefahr akut sei.

Der SWR berichtet, am späten Dienstagabend seit das Giebeldach des Hauses eingebrochen und habe auf einer Hausseite zwei Stockwerke zusammengedrückt. Augenzeugen berichteten demnach von einem lauten Knall, plötzlich sei der Boden abgesackt. Einige Hotelgäste sollen sich selbst in Sicherheit gebracht haben. Aus Sorge, dass weitere Gebäude in Mitleidenschaft gezogen werden könnte, werden benachbarte Häuser evakuiert.

Wie das Haus zum Einsturz kam, ist bisher nicht bekannt. Weder Feuerwehr noch Polizei machten dazu laut der Deutschen Presseagentur Angaben.