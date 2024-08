Drei vermutlich schwerer verletzte Menschen seien noch in den Trümmern eingeklemmt, hieß es auf der Pressekonferenz. Die Rettungskräfte konzentrierten sich darauf, sie in den kommenden Stunden lebend zu befreien. Über Richtmikrofone stünden sie in Kontakt zu den Verschütteten.

Die Retter konnten den Angaben zufolge bislang vier Menschen mit leichteren Verletzungen aus den Trümmern bergen: ein zweijähriges Kind, dessen Mutter, eine ältere Frau sowie einen Mann. Auch ein Hund wurde befreit. „Wie durch ein Wunder“, sagte Teusch. „Wenn Sie sich das Schadensbild anschauen, ist das kaum erklärlich.“ Der SWR berichtet inzwischen von einer weiteren geretteten Person.

Der Sprecher der Technischen Einsatzleitung des Kreises Bernkastel-Wittlich, Gregor Zehe, sagte: „Die Bergung ist unglaublich schwierig.“ Bei der instabilen Lage müsse man genau schauen, welchen Schritt man mache. Der Einsatz sei, sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling auf der Pressekonferenz, nicht nur gefährlich, sondern auch emotional belastend für die Rettungskräfte vor Ort. Etwa 250 Kräfte sind laut Polizei im Einsatz, auch Spezialkräfte, eine Hundestaffel und Drohneneinheiten seien angefordert worden.

Laut Brand- und Katastropheninspekteur Jörg Teusch war am Dienstag um 23 Uhr ein ganzes Stockwerk des Fachwerkgebäudes aus dem 17. Jahrhundert eingestürzt. Die Decken hätten „im Prinzip aufeinander“ gelegen, Türen Fenster und Treppen seien „schlicht nicht mehr vorhanden“ und die Struktur des Hauses „wie ein Kartenhaus“.

14 Menschen seien zum Zeitpunkt des Einsturzes im Haus gewesen, fünf hätten sich unverletzt aus unbeteiligten Gebäudeteilen retten können. 31 Anwohner aus der unmittelbaren Nachbarschaft wurden in Sicherheit gebracht. Wann sie in ihre Wohnungen zurückkehren können, sei unklar.

Warum das Haus letztlich einstürzte, ist bisher nicht abschließend geklärt. Die Grundsubstanz des Gebäudes stammt aus dem 17. Jahrhundert, in den 1980er-Jahren wurden laut Teusch zwei Stockwerke darüber gebaut.

Peter Fritzen, Leitender Oberstaatsanwalt in Trier, kündigte ein Todesermittlungsverfahren an, in dem unter anderem geprüft werden solle, ob Fremdverschulden eine Rolle beim Einsturz gespielt hat. Sachverständige sollen dafür am Haus ermitteln. Am Dienstag noch habe es Bauarbeiten an dem Gebäude gegeben, sagte Teusch. Ob diese im Zusammenhang mit dem Einsturz stehen, sei Teil der Ermittlungen.