Kristi Noem , 54, ehemalige US-Heimatschutzministerin, hat die Scheidung von ihrem Ehemann Bryon eingereicht. Als Grund habe Noem „unüberbrückbare Differenzen“ angegeben, berichtet unter anderem USA Today . Noem und ihr Mann sind seit 1992 verheiratet und haben drei erwachsene Kinder. Im Frühjahr hatte die Boulevardzeitung Daily Mail Fotos veröffentlicht, die Noems Ehemann als Mitglied einer Online-Fetisch- und Rollenspiel-Community zeigen sollen. Sicherheitsexperten sprachen daraufhin von einem potenziellen Sicherheitsrisiko für die USA. Noem war im März zurückgetreten , nachdem sie zwei US-Bürger, die bei ICE-Einsätzen getötet worden waren, als „inländische Terroristen“ bezeichnet hatte.

C. Loberg/explore.org/dpa

Backpack, Braunbär, 20, hat den „Fat Bear“-Wettbewerb in Alaska gewonnen. Bei der Kür zum besten Pelztier des Katmai-Nationalparks setzte er sich mit mehr als 103 000 Stimmen gegen die Braunbärin „Dancing Queen“ durch (98 000 Stimmen). Bei der sogenannten „Fat Bear Week“ traten diesmal 16 Braunbären in Disziplinen wie Lachsessen oder Baumkratzen gegeneinander an, über die online abgestimmt werden konnte. Zur Erklärung des Namens „Backpack“ (Rucksack) gaben die zuständigen Ranger an, der Bär sei als Jungtier beim Schwimmen oft auf den Rücken seiner Mutter geklettert. Er soll derzeit um die 500 Kilo wiegen. „Dancing Queen“ erhielt ihren Spitznamen, da sie – wie das Publikum dank diverser Webcams sehen konnte – beim Lachsfischen stets mit einer besonderen Kopfbewegung auffiel. Hintergrund des Wettbewerbs ist die Tatsache, dass Bären vor dem Winterschlaf körperliche Fettreserven anlegen, um den Winter zu überstehen. Mit dem Wettbewerb möchte der Katmai-Park aber auch über den Lebensraum der mehr als 2000 Braunbären in der Region informieren und auf Gefahren für die Tiere aufmerksam machen, etwa durch den Klimawandel.

Doug Peters/PA Wire/dpa

Timothée Chalamet, 30, Schauspieler, und Kylie Jenner, 29, Unternehmerin, müssen es wohl ertragen, dass es im Internet bereits KI-generierte Fotos von ihrer Hochzeit gibt. So finden sich zum Beispiel auf Tiktok Bilder, die die beiden mit Ring und Jenner im weißen Kleid zeigen, obwohl es noch keine bestätigten Informationen über eine Verlobung oder eine Hochzeit gibt. Auch das Hollywood-Paar Tom Holland und Zendaya musste sich mit KI-Hochzeitsfotos herumschlagen, mittlerweile sind sie tatsächlich verheiratet, ohne dass Fotos von der Zeremonie öffentlich wurden. Im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur ordnete Medienwissenschaftler Marcel Lemmes das Phänomen als „Form der visuellen Ersatzbefriedigung“ ein. Es gebe „eine Sehnsucht nach Hochzeitsfotos“, gerade dann, wenn keine echten Bilder vorlägen, wie zum Beispiel auch bei Popstar Taylor Swift und Footballspieler Travis Kelce. Es sei wichtig, die Quellen solcher Fotos einerseits zu recherchieren und gleichzeitig nicht in eine „Kultur des permanenten Misstrauens“ zu verfallen, welche gesellschaftliche Diskussionen extrem schwierig mache.

Fredrik von Erichsen/dpa

Corinna Schumacher, 57, Frau des siebenfachen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher, 57, war und ist für ihren Mann immer da. In einer neuen Netflix-Doku sagt sie laut Bild, ihre Mutter sei zunächst zwar gegen die Beziehung gewesen: „Michael war ja immer auf der Go-Kart-Strecke und hat eigentlich immer andere rausgeschubst. Meine Mutter hat immer gesagt: „Guck dir den Schumacher an! Selber haben sie eine Go-Kart-Bahn zu Hause, da schmeißen sie jeden raus, der irgendwas falsch macht, und jetzt schmeißt der die Leute raus!“ Dennoch habe sie sich für ihn entschieden. „Der wusste, ich bin aber auch da, wenn er nicht so schnell ist. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Du weißt einfach, dass jemand für dich bedingungslos da ist.“ Seit August 1995 sind Corinna und Michael Schumacher verheiratet. Der ehemalige Rennfahrer ist seit seinem Skiunfall im Dezember 2013 nicht mehr öffentlich aufgetreten.