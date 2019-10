Zwickau (dpa) - Drei Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren haben im sächsischen Zwickau in einem Treppenhaus ausgerechnet einem Polizisten drei Paar Schuhe gestohlen. Nachdem ihn eine Mitbewohnerin des Mehrfamilienhauses auf die Tat aufmerksam gemacht hatte, nahm der Polizist am Dienstagabend umgehend die Verfolgung auf - und schnappte einen der Täter, wie die Polizei mitteilte. Ob er dabei barfuß erfolgreich war, wussten die Beamten nicht zu sagen. Die anderen beiden Jungen wurden später in der Nähe des Hauses beim Anprobieren der Schuhe von einer Streife entdeckt.