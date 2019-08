Zweibrücken (dpa/lrs) - Das Verfahren gegen einen 31 Jahre alten Mann, der wegen eines unerlaubten Straßenrennens auf der A8 zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden war, geht in die nächste Instanz. Wie eine Sprecherin des Landgerichts Zweibrücken am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, hat der Mercedes-Fahrer Revision eingelegt. Das Gericht hatte den Mann in der vergangenen Woche zu sieben Monaten auf Bewährung und einen 21-Jährigen zu einer Geldstrafe von 2500 Euro sowie zu 150 Arbeitsstunden verurteilt. Beide Angeklagte haben außerdem noch vier Monate Führerscheinsperre.