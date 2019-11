Zossen (dpa/bb) - Bei Arbeiten auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses in Zossen (Teltow-Fläming) haben Handwerker eine Granatpatrone auf einem Balkon entdeckt. Rund 30 Bewohner der umliegenden vier Häuser mussten ihre Wohnungen vorübergehend verlassen, wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstag sagte. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Montagnachmittag niemand. Als die von den Arbeitern informierten Beamten eintrafen, wartete der Mann schon mit der Granatpatrone in der Hand vor dem Haus. In der Wohnung des Mannes fanden die Beamten weitere 13 Patronen kleinerer Art. Ersten Erkenntnissen nach handelt es sich der Polizei zufolge bei der auf dem Balkon gefundenen Patrone um eine Übungsgranatpatrone. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz.